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Более полтысячи мигрантов уже добрались до греческих островов

Более полтысячи мигрантов уже добрались до греческих островов
13:43 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: twitter.com

Новости мира:В Греции к эгейским островам добрались более 500 мигрантов.

Более 500 мигрантов в воскресенье добрались греческих эгейских островов Лесбос, Самос и Хиос, заявил представитель греческой полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По меньшей мере семь судов с более 300 мигрантами на борту достигли острова Лесбос, заявил чиновник. Некоторые операции еще продолжались. Еще 150 мигрантов добрались до острова Самос.

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Как сообщалось, Греция заявила об организованной попытке проникновения на ее границах, обвинив Турцию в активной помощи мигрантам. 

29 февраля было 9600 попыток нарушить греческие границы, заявили власти.

Международная организация по миграции заявила, что вдоль греческо-турецкой границы собралось уже 13 тысяч человек.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что около 18 000 мигрантов пересекли границу Турции с Европой. Он сказал, что Турция не будет их сдерживать. Это произошло после обострения ситуации в сирийском Идлибе, а сотням тысяч человек пришлось бежать в поисках убежища, где в последние дни погибли десятки турецких военных. Сотням тысяч человек в последние месяцы пришлось бежать в поисках убежища из своих домов в Идлибе с тех пор, как режим Башара Асада и Россия начали активное наступление.

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Мигранты, Греция, Турция, Люди, Острова.
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