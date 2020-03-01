Более полтысячи мигрантов уже добрались до греческих островов

Новости мира:В Греции к эгейским островам добрались более 500 мигрантов.

Более 500 мигрантов в воскресенье добрались греческих эгейских островов Лесбос, Самос и Хиос, заявил представитель греческой полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По меньшей мере семь судов с более 300 мигрантами на борту достигли острова Лесбос, заявил чиновник. Некоторые операции еще продолжались. Еще 150 мигрантов добрались до острова Самос.

Как сообщалось, Греция заявила об организованной попытке проникновения на ее границах, обвинив Турцию в активной помощи мигрантам.

29 февраля было 9600 попыток нарушить греческие границы, заявили власти.

Международная организация по миграции заявила, что вдоль греческо-турецкой границы собралось уже 13 тысяч человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что около 18 000 мигрантов пересекли границу Турции с Европой. Он сказал, что Турция не будет их сдерживать. Это произошло после обострения ситуации в сирийском Идлибе, а сотням тысяч человек пришлось бежать в поисках убежища, где в последние дни погибли десятки турецких военных. Сотням тысяч человек в последние месяцы пришлось бежать в поисках убежища из своих домов в Идлибе с тех пор, как режим Башара Асада и Россия начали активное наступление.