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Польша намерена сражаться за украинских трудовых мигрантов

Польша намерена сражаться за украинских трудовых мигрантов
14:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:с 1 марта 2020 года в Германии либерализуются условия трудоустройства для иностранцев из-за пределов ЕС.

С 1 марта 2020 года Германия становиться более открытой к трудовым мигрантам из-за пределов ЕС. Такой шаг Берлина, существенно усложнит жизнь польским компаниям, поскольку трудоустроиться на Западе трудовым мигрантам, в частности и украинским, станет намного проще. 

Однако Польша имеет свои "козыри" в борьбе за украинских рабочих. Во-первых, в Польше из года в год наблюдается рост зарплат, в том числе и среди трудовых мигрантов из Украины. Во-вторых, польские органы власти увеличили количество выданных разрешений на работу. 

По мнению экспертов, эти аргументы помогут Польше не проиграть Германии "войну" за трудовых мигрантов из Украины. Они полагают, что польским властям необходимо задержать отток специалистов, которые выучили польский язык и имеют опыт, однако имеют проблемы с продлением своего пребывания в Польше.

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Недавно в Польше было проведено исследование, которое показало, что 34% трудовых мигрантов из Украины хотели бы уехать работать в Германию. В тоже время 2/3 готовы отказаться от переезда в случаи, если поднимутся зарплаты в Польше. 

Сейчас в Германии действуют своего рода критерии отбора. Для трудовой миграции в Германию необходимо знать немецкий язык, иметь необходимые навыки по отдельным специальностям, которые необходимо подтвердить специальным сертификатом. Учитывая все это, только 3% украинцев, находящихся в Польше, соответствуют данным критериям. 

Напомним, Правительство Польши должно как можно скорее утвердить долгосрочную миграционную политику, что позволит украинцам нормально работать в этой стране.

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Германия, Польша, Украинцы, Трудовые мигранты.
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