Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
В Украине выросло минимальное пособие по безработице
В Украине выросло минимальное пособие по безработице
Эпидемия коронавируса: в Беларуси нашли еще одного зараженного
Эпидемия коронавируса: в Беларуси нашли еще одного зараженного
Заря обыграла Олимпик и опередила Динамо в турнирной таблице УПЛ
Заря обыграла Олимпик и опередила Динамо в турнирной таблице УПЛ
Великий пост 2020: что можно и нельзя есть
Великий пост 2020: что можно и нельзя есть

Европейская эпидемия: В Германии подтвердили более сотни случаев коронавируса

Европейская эпидемия: В Германии подтвердили более сотни случаев коронавируса
16:43 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Медики в Германии зафиксировали более сотни случаев заражения на коронавирус.

По состоянию на утро воскресенья, 1 марта, в Германии официально подтверждено 117 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство новостей dpa.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия - 66 инфицированных. В Баварии за все время вспышки заболевания зарегистрировали 19 зараженных, а в Баден-Вюртемберге - 15 человек. 

Эпидемия коронавируса: в Беларуси нашли еще одного зараженного

В то же время пока официально не зафиксировали ни одного инфицирования коронавирусом в Сааре и ряде других федеральных земель. Также в Берлине пока не сообщается о заражении вирусом.

Как сообщалось ранее, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

В Иране более уже более полсотни человек умерло и около тысячи зараженных на коронавирус

По состоянию на утро 1 марта в мире зафиксировано 86 983 случая заболевания коронавирусом COVID-19 - за сутки зафиксировано 1800 новых случаев болезни. 2978 больных погибли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Заболевание, Инфекция, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Будет ли повышение пенсий с 1 марта: что говорят в Пенсионном фонде
02 Прощеное воскресенье 2020: что нельзя делать в этот день
03 Когда употреблять картофель категорически не рекомендуется
04 Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
05 Javelin для Украины: Кулеба поблагодарил США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Весенний щит&quot;: Турция объявила о старте военной операции в Сирии
Турция объявила о старте военной операции в Сирии
МВД и Нацгвардия начали новую традицию (Фото)
МВД и Нацгвардия начали новую традицию (Фото)
ПТРК &quot;Javelin&quot; от США получит не только Украина: кто в списке
ПТРК "Javelin" от США получит не только Украина: кто в списке
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 марта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь