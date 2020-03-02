Европейская волна COVID-19: В Андорре зафиксировали первый случай заражения

Новости мира:В Андорре зарегистрировали первый в стране случай заболевания на коронавирус.

Служба здравоохранения Андорры подтвердила, что анализы 20-летнего пациента, который попал в больницу с подозрением на наличие коронавируса, дали положительный результат.

Об этом сообщает Diari d'Andorra.

"Правительство объявило, что первый случай коронавируса в Андорре был зарегистрирован после того, как органы здравоохранения сообщили, что анализы 20-летнего пациента, который попал в больницу по подозрению на коронавирус, были положительными. В субботу после поездки в Милан пациента доставили в больницу с легкой формой коронавируса", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Нью-Йорке зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.