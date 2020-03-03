В Швейцарии отказываются от рукопожатий из-за коронавируса

Новости мира:Власти Швейцарии подготовили ряд рекомендаций на фоне распространения коронавирусной инфекции.

В Швейцарии советуют отказаться от рукопожатий во время эпидемии коронавируса, чтобы предотвратить распространение заболевания. Такие рекомендации дал Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

Отмечается, что в связи с распространением коронавируса Швейцария повысила до наивысшего уровень информированности населения.

Помимо этого, жителям Швейцарии напомнили об основных правилах гигиены. Рекомендуется, в частности, тщательно мыть руки. Кашлять и чихать нужно в сгиб локтя, или в одноразовый бумажный платок, который затем сразу же надо выбросить. В случае высокой температуры или кашля советуют оставаться дома.

По официальным данным, в Швейцарии лабораторно подтверждены 24 случая заражения коронавирусом. В рамках борьбы с его распространением правительство Швейцарии 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 1000 человек.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 28 февраля в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого". Учитывая то, что коронавирус продолжает активно распространяться, ЕС 2 марта повысил уровень риска заражения коронавирусом от умеренного до "высокого".