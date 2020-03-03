Скачать
Вторник, 03.03.2020
Зеленский придет на внеочередное заседание Рады
Зеленский придет на внеочередное заседание Рады
В Швейцарии отказываются от рукопожатий из-за коронавируса
В Швейцарии отказываются от рукопожатий из-за коронавируса
Джошуа и Пулев сразятся на стадионе Тоттенхэма
Джошуа и Пулев сразятся на стадионе Тоттенхэма
Apple выплатит $500 миллионов за плохую работу старых iPhone
Apple выплатит $500 миллионов за плохую работу старых iPhone

В Швейцарии отказываются от рукопожатий из-за коронавируса

В Швейцарии отказываются от рукопожатий из-за коронавируса
05:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира:Власти Швейцарии подготовили ряд рекомендаций на фоне распространения коронавирусной инфекции.

В Швейцарии советуют отказаться от рукопожатий во время эпидемии коронавируса, чтобы предотвратить распространение заболевания. Такие рекомендации дал Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

Отмечается, что в связи с распространением коронавируса Швейцария повысила до наивысшего уровень информированности населения.

Помимо этого, жителям Швейцарии напомнили об основных правилах гигиены. Рекомендуется, в частности, тщательно мыть руки. Кашлять и чихать нужно в сгиб локтя, или в одноразовый бумажный платок, который затем сразу же надо выбросить. В случае высокой температуры или кашля советуют оставаться дома.

По официальным данным, в Швейцарии лабораторно подтверждены 24 случая заражения коронавирусом. В рамках борьбы с его распространением правительство Швейцарии 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 1000 человек.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Минветеранов: Более 40 человек скончались на КПВВ на Донбассе в 2019г

Всемирная организация здравоохранения 28 февраля в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого". Учитывая то, что коронавирус продолжает активно распространяться, ЕС 2 марта повысил уровень риска заражения коронавирусом от умеренного до "высокого".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Швейцария, Коронавирус, Рукопожатия, В Швейцарии отказываются от рукопожатий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Арахамия о ротациях в Кабмине: Было бы хорошо иметь вице-премьера по обороне
02 Гончарук останется премьером? Арахамия дал прогноз
03 Вопрос люстрации: Арахамия считает, что КСУ должен поставить "финальную точку"
04 Разумков вручил премии ВР за вклад молодежи в развитие парламентаризма
05 Очень помогает гипертоникам: чем полезен грибной суп
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ о коронавирусе: Еще есть шанс сдержать глобальную эпидемию
ВОЗ о коронавирусе: Еще есть шанс сдержать глобальную эпидемию
Коронавирус распространяется: зараженных нашли в Саудовской Аравии и Тунисе
Коронавирус нашли в Саудовской Аравии и Тунисе
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (24.02 - 1.03.2020)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (24.02 - 1.03.2020)
Рецепт дня: Яичница с ветчиной в булочках (в духовке)
Рецепт дня: Яичница с ветчиной в булочках (в духовке)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь