Папу Римского проверили на коронавирус COVID-19

Новости мира:Папу Римского Франциска, который в последние дни болен, проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.

Папу Римского Франциска, у которого уже неделю продолжается простуда, проверили на коронавирус на фоне опасений распространения коронавируса нового типа в Италии. Результаты оказались отрицательными. Об этом сообщает Il Messaggero.

"Это просто незначительное недомогание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверки спровоцированы после того, как во время выступления в воскресенье, на котором была только сотня людей, Папа был заметно болен и часто кашлял.

"Кашель, несколько дней высокой температуры, боли в горле, озноба. Папские врачи немедленно вмешались, чтобы проверить его состояние. Конечно, он также был проверен на коронавирус, но, к счастью, результат был отрицательным, поэтому Папа Римский продолжил свою деятельность", - пишет издание.

Как сообщалось ранее, Папа Римский Франциск объявил, что из-за простуды будет отсутствовать на еще одном мероприятии.