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Вспышка в Германии: Медики зарегистрировали 188 случаев коронавируса

Вспышка в Германии: Медики зарегистрировали 188 случаев коронавируса
12:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Германии медики зафиксировали уже более 188 случаев заболевания на коронавирус.

Количество инфицированных коронавирусом Covid-19 в Германии достигла 188 случаев.

Об этом сказал 3 марта на уже традиционном брифинге профессор Института Роберта Коха Ларс Шаде.

"Мы имеем 188 лабораторно подтвержденных случая", - проинформировал Шаде.

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Из них 101 - в земле Северный Рейн-Вестфалия. Именно оттуда вирус добрался также до Берлина. В немецкой столице зафиксировано уже 3 случая.

В общем заболели люди в 13 землях Германии. 

Эксперты Института Роберта Коха оценивают ситуацию как "динамичную", угрозу - как "умеренную", но предупреждают, что эта оценка может очень быстро измениться. 

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Как сообщалось, количество людей, зараженных коронавирусом, в мире на сегодня составляет 90 937 человек. От болезни умерли 3117 человек. 

По количеству случаев заражения лидирует Китай - 80 151. 4 812 случаев зафиксировано в Южной Корее, 2 036 - в Италии, 1 501 - в Иране. После Китая, по количеству погибших, следующий Иран - 66 человек, Италия - 52 и Южная Корея - 28 человек.

Поправились после заболевания по всему миру - 48 017 человек. 

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Германия, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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