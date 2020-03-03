Суд Греции отпустил экс-командира "Айдара" Мельничука

Новости мира:Сергей Мельничук был задержан по запросу Российской Федерации.

Бывшего командира батальона "Айдар", экс-народного депутата Сергея Мельничука, задержанного в Греции по запросу России, освободили.

Об этом директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Мельничука освободили из-под стражи. По решению прокурора на основании уведомления центрального органа Интерпола о приостановлении заявки России и ее пересмотре относительно задержания Мельничука", - сказал Погорельцев.

Как сообщалось ранее, бывшего народного депутата, экс-командира батальона "Айдар" Мельничука задержали 1 марта в Греции.

В Facebook Мельничук сообщил, что его задержали на болгарско-греческой границе по запросу России (сработала "красная карточка" Интерпола). В Грецию он ехал с женой, которая находится на седьмом месяце беременности, и девятимесячным сыном.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Генеральным секретариатом Интерпола после обращения украинского бюро Интерпола было принято решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержании Мельничука.

2 марта Погорельцев сообщил, что 3 марта в Греции прокурор должен встретиться с Мельничуком и принять решение о его освобождении или аресте.

Напомним, прокурор Салоник 3 марта рассмотрит дело экс-командира "Айдара".