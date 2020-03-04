Вышеградская группа ищет способы преодоления COVID-19

Новости мира:Представители стран Вышеградской группы обсудили совместную борьбу с коронавирусом.

Главы правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) обсудили в среду в Праге совместной борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщил после встречи премьеров глава польского правительства Матеуш Моравецкий, информирует Dziennik Gazeta Prawna.

"В Польше уже зарегистрирован первый случай пациента с коронавирусом. Мы хотим обмениваться разным опытом", - заявил журналистам после встречи глав правительств "четверки" Матеуш Моравецкий.

По его словам, во время встречи решено вести дальше переговоры группы по этому поводу в формате министров здравоохранения. Следовательно, такая встреча состоится в пятницу, 6 марта. Во время нее будет решаться, в частности, вопрос о поставках лекарств и медицинского оборудования, чтобы не быть зависимыми от конкретных поставщиков.

Как известно, среди стран Вышеградской четверки коронавирус обнаружен в двух странах. В частности, пять случаев зафиксировано в Чехии и один - в Польше.

Как информировало агентство, по состоянию на 4 марта 2020 года в мире зарегистрировано 93 160 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса Covid-19, из них 3198 - летальные. Выздоровели уже 50690 человек.