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Турция заявляет, что греческие силовики застрелили мигранта

Турция заявляет, что греческие силовики застрелили мигранта
16:15 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Турецкая сторона заявляет, что гречиские силовики застрелили одного мигранта, еще пять были ранены.

В Турции заявили, что греческие силовики убили мигранта и ранили еще пятерых в среду, когда мигранты пытались пересечь границу между двумя странами. Об этом сообщает Daily Sabah.

Два турецких сотрудника Службы безопасности и офис местного губернатора в пограничной провинции Эдирне заявили, что мигрант умер в больнице от ранения в грудь после того, как греческая полиция и пограничники открыли огонь боевыми патронами у контрольно-пропускного пункта в Пазаркули. По их словам, еще пятеро получили ранения головы и ног.

На место происшествия прибыли несколько турецких машин скорой помощи.

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Президент Турции накануне предупредил Европу, что "миллионы мигрантов и беженцев" скоро отправятся к ее границам.

С декабря почти миллион сирийцев бежали к сирийско-турецкой границе на фоне тяжелых боев в регионе Идлиб между повстанцами, поддерживаемыми Турцией, и сирийскими правительственными силами.

На прошлой неделе турецкие власти объявили, что больше не будет препятствовать потока мигрантов, желающих попасть в Европу.

Решение было принято после того, как более 30 турецких солдат были убиты силами режима Башара Асада в Идлибе на северо-западе Сирии.

Напомним, Представитель греческого правительства Стелиос Петсас считает, что ситуация с мигрантами угрожает нацбезопасности.

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Мигранты, Греция, Турция, Миграционный кризис, Пограничники Греции.
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