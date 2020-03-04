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Бельгийская королевская семья перенесла поездку в Италию

Бельгийская королевская семья перенесла поездку в Италию
20:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Визит королевской четы Бельгии в Италию отложен из-за коронавируса.

МИД Бельгии сообщил вечером в среду о переносе на более поздний срок государственного визита в Италию короля бельгийцев Филиппа и королевы Матильды из-за эпидемии коронавируса.

"По просьбе президента Итальянской Республики государственный визит их величеств короля и королевы перенесен на последующий срок. Этот визит был изначально предусмотрен с 23 по 25 марта 2020 года", - говорится в коммюнике.

"Нынешняя фаза эпидемии коронавируса и принятые итальянскими властями новые чрезвычайные меры ставят под угрозу программу визита", - добавили в МИД.

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В нем отмечается, что Бельгия и Италия, как только будет возможно, согласуют новые даты с целью провести визит в "идеальных обстоятельствах".

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Италия, Бельгия, Вирус, Королевская семья, Коронавирус.
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