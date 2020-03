В Литве отреагировали на смену главы МИД Украины

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поздравил Дмитрия Кулебу с назначением главой МИД Украины, а также выразил надежду на продолжение сотрудничества с Вадимом Пристайко на его новой должности.

Об этом Линкявичюс написал в Twitter.

"Спасибо вам, В. Пристайко, за дружбу во время пребывания на посту министра иностранных дел Украины, с нетерпением жду продолжения сотрудничества в новом качестве. Поздравляю Дмитрия Кулебу, давайте продолжим укреплять литовско-украинские связи во всех областях, а также будем готовиться к 4-й Конференции по реформам в Украине в Вильнюсе (намечена на июль, - ред.)", - отметил глава МИД Литвы.

Thank you,@VPrystaiko, for friendship during your tenure as FM of #Ukraine, looking forward to continue cooperation in your new capacity. Congrats @DmytroKuleba, let’s continue strengthenin ties in all the areas, also preparations for 4th Ukraine Reforms Conference in Vilnius

