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Глава МИД Литвы: Запад не может полагаться на свое партнерство с Россией

Глава МИД Литвы: Запад не может полагаться на свое партнерство с Россией
14:18 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Глава МИД Литвы призвал министров из ЕС не ехать 9 мая на парад в Москву.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает коллег из других стран Европейского Союза отказаться от поездки в мае в Москву на парад победы.

Об этом он заявил во время неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Загребе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

"Россия любит символы. Будущий парад в мае в Москве - не только гордость по случаю победы во Второй мировой войне. С его помощью также стремятся отметить победы нынешней военной политики России", - заявил Линкявичюс.

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Линкявичюс отметил, что в настоящее время нет предпосылок для изменения политики ЕС в отношении России, поскольку сама РФ не меняет свою внешнюю политику, и в последнее время стала еще более агрессивной.

"Запад не может полагаться на свое партнерство с Россией, она не участвует в решении конфликтов, а скорее в эскалации. Мы говорим не только о Грузии или Украине, но и о сирийской провинции Идлиб и эскалации в Ливии", - сказал он.

Как сообщалось, свое согласие приехать на празднование в российскую столицу 9 мая ранее дали президенты Франции, Болгарии, Чехии и Молдовы.

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В августе прошлого года в Кремле говорили, что уже около 17 лидеров зарубежных стран подтвердили свое участие в памятных мероприятиях. Среди них называли глав Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Белоруссии, Армении и Сербии.

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ЕС, Россия, Литва, Линас Линкявичюс, 9 мая.
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