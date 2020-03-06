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Эпидемиологическая угроза: Швейцария привлекла армию к борьбе с коронавирусом

Эпидемиологическая угроза: Швейцария привлекла армию к борьбе с коронавирусом
18:23 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Власти Швейцарии привлекли армию для борьбы с распространением коронавируса.

Швейцарская армия будет оказывать помощь гражданским властям в борьбе с коронавирусом.

Такое решение приняло в пятницу правительство Швейцарии в связи с продолжающимся ростом числа заболевших в стране: на настоящий момент вирусом заразились 210 человек, пишет издание Neue Zürcher Zeitung.

“Федеральный совет принял решение в превентивном плане предоставить армию в распоряжение кантонов, которые нуждаются в ее помощи, в частности, для оказания поддержки гражданским больницам”, — говорится в сообщении правительства, размещенном на его сайте. Граничащему с Италией кантону Тичино военные предоставят две машины скорой помощи.

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Федеральный совет также принял решение о выделении 9 млн франков (примерно столько же в долларах) на международные программы борьбы с коронавирусом.

Как заявил в пятницу на пресс-конференции в Берне руководитель отдела инфекционных болезней Федерального управления общественного здравоохранения Даниэль Кох, на настоящий момент в Швейцарии 210 человек заразились коронавирусом. Зарегистрирован один случай с летальным исходом. Первый случай заболевания был подтвержден в Швейцарии 25 февраля. По состоянию на четверг, в республике было 87 заболевших.

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Армия, Швейцария, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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