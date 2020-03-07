В Грузии количество больных коронавирусом увеличилось до 12 человек

Новости мира:Количество больных китайским коронавирусом в Грузии увеличилось с 4 случаев до 12.

Гендиректор Национального центра Грузии по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе подтвердил: его сын Николоз, врач по образованию, заразился новым коронавирусом COVID -19.

"Здесь нечего скрывать, мой сын сам распространил информацию о своем статусе, и это его гражданская ответственность и право. Он контактировал с заразившимися коронавирусом в Италии своими сотрудниками. Когда у него появились симптомы инфекции, он самоизолировался, а в лаборатории при повторном анализе коронавирус был подтвержден", - сказал Гамкрелидзе в субботу на брифинге.

Он сообщил, что из 12 зараженных коронавирусом грузинских граждан - 10 связаны с распространением инфекции из Италии, а 2 случая с Ираном.

"Начиная с 30 января в Грузии с подозрением на наличие коронавируса прошли и проходят обследование 319 человек. Из этого числа на утро субботы подтвержден диагноз коронавируса у 12 человек", - сказал глава центра.

Он отметил, что в настоящее время идет процесс установления контактов в Грузии с зараженными пациентами, прибывшими из Италии.

"Таких контактов мы уже исследовали - 71, идет исследование еще 50 контактов", - сказал Гамкрелидзе.