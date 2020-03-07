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COVID-19 в Украине: на коронавирус проверяют еще 20 человек

COVID-19 в Украине: на коронавирус проверяют еще 20 человек
11:46 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:У 16 человек с подозрением на инфицирование COVID-19 положительных результатов не выявлено.

На сегодня в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины на исследовании относительно коронавируса находится 20 образцов материалов. Среди них исследования 16 образцов закончено, положительных на COVID-19 не обнаружено, исследования 4 образцов от контактных лиц продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"В вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ по состоянию на 7 марта находится на исследовании 20 образцов материалов, в т. ч. 6 отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных. Среди них исследования 16 образцов закончено, положительных на COVID-19 не обнаружено, исследования 4 образцов от контактных лиц продолжаются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего с начала 2020 году в Центр поступило 37 сообщений о подозрении на COVID-19, получено 1 положительный результат.

"В течение дня 6 марта в Центр поступило 4 сообщения о подозрениях в COVID-19 в Донецкой, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях", - добавили в Минздраве.

Также в Минздраве отметили, что по состоянию на утро 7 марта в мире было зарегистрировано 102 186 случаев заболевания COVID-19, из них 3491 закончились смертью, в то же время 57 389 (56,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 21 373 случая в 88 странах/территориях/регионах, в Украине зарегистрировано 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Коронавирус Covid-19: число зараженных в мире продолжает расти

На территории Европейского региона в 41 стране зарегистрировано 7277 случаев заболевания COVID-19 (в Италии - 4636) и 215 летальных случаев.

Поскольку вспышка COVID-19 продолжает развиваться, ВОЗ проводит его сравнение с гриппом. Оба вызывают респираторные заболевания, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия. Это имеет важное значение для принятия мер здравоохранения общественности для реагирования на каждый вирус, отметили в Минздраве.

Напомним, 6 марта в Украине проверили девять подозрений на коронавирус, результаты были отрицательные.

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Минздрав, Коронавирус, Зараженные, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в мире, COVID-19 в Украине.
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