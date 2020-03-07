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Столкновения на греческой границе: полиция применила водометы против мигрантов

Столкновения на греческой границе: полиция применила водометы против мигрантов
15:53 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:На границе Греции и Турции опять произошли столкновения между мигрантами и правоохранителями.

На греко-турецкой границе снова произошли столкновения между мигрантами, стремящиеся попасть в страны ЕС, и греческими полицейскими.

Мигранты забрасывали сотрудников греческой полиции камнями, сообщает Еuronews.

Для разгона толпы правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

На прошлой неделе Анкара заявила, что откроет границы с ЕС для мигрантов, поскольку не способна справиться с новой волной сирийских беженцев. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией. Однако в Брюсселе ясно дали понять, что граница останется на замке.

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Между тем сообщается, что на фоне возникшего кризиса с мигрантами, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить 9 марта Брюссель.

Как сообщалось ранее, по данным Международной организации по миграции, на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией вечером 29 февраля находились более 13 тысяч человек, которые надеются попасть на территорию Евросоюза после отказа Анкары сдерживать этот поток.

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Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 соглашение предусматривает, что мигрантов из Сирии, направляющихся в страны ЕС, не будут пропускать через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.

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Мигранты, Греция, ЕС, Турция.
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