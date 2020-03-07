В Испании преступная группировка занималась контрабандой мигрантов и наркотиков

Новости мира:В Испании полиция задержала 89 членов преступной группировки, которая занималась контрабандой.

Испанская полиция арестовала 89 человек, подозреваемых в принадлежности к преступной группировке, которая занималась контрабандой мигрантов и гашиша из Северной Африки в Испанию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Гражданская гвардия заявила в субботу, что контрабандная сеть якобы использовала скоростные катера для перевозки людей и наркотиков через Гибралтарский пролив из Сеуты, испанского анклава в Северной Африке.

Национальное правоохранительное агентство сообщило, что следователи нашли доказательства того, что 11 скоростных катеров перевезли в общей сложности 269 человек и более 10 000 килограммов гашиша. Сеть использовала радиолокационные системы и наблюдательные пункты на побережье, чтобы избежать обнаружения.

По сообщениям полиции, мигранты содержались торговцами людьми в Испании до тех пор, пока их семьи не выплачивали 5000 евро.

Гражданская гвардия не сообщила, когда были сделаны 89 арестов. Отмечается, что еще 39 человек находятся под следствием по этому делу.

Полицейское ведомство заявило, что его сотрудники в ходе расследования конфисковали более 10 тонн гашиша, 26 лодок, 29 транспортных средств, 250 000 евро наличными и 12 единиц огнестрельного оружия.