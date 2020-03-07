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В Италии в рамках новой программы медики-пенсионеры вернутся к работе из-за коронавируса

В Италии в рамках новой программы медики-пенсионеры вернутся к работе из-за коронавируса
17:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:В Италии Кабмин ввел новую програму мер по коронавирусу.

В Италии медикам, находящимся на пенсии, предписано вернуться к профессиональным обязанностям из-за распространения коронавируса.

Как сообщает Deutsche Welle, эта мера действует во всей стране и является частью программы, согласованной на заседании кабинета министров 7 марта.

Речь идет примерно о 5 тысячах специалистов и 15 тысяч медбратьев и медсестер. Кроме того, количество коек в отделениях интенсивной терапии в ближайшие дни увеличат в полтора раза - до 7500 единиц. 

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Власти Италии уже приняли ряд мер для борьбы с вирусом нового типа. Так, все школы и университеты в стране закрыты с 5 по 15 марта с целью замедлить распространение инфекции. Италия, где зафиксировано 4 636 инфицированных и почти 200 летальных случаев, в настоящее время лидирует по распространению вируса в Европе.

Как сообщалось ранее, коронавирус проник уже в более чем 90 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года.

По состоянию на 7 марта в мире выявлено более 103 тысяч случаев заражения. Более 3500 жителей планеты умерли из-за легочного заболевания COVID-19, вызванного вирусом, в то же время более 58 000 человек выздоровели. 

В Бельгии за сутки коронавирусом заразились более полусотни человек

Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных случаев приходится на КНР. На втором месте находится Южная Корея.

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Италия, Врачи, Медики, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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