В Швейцарии запустили туристическое приложение для путешествующих на поезде

Новости мира:В Швейцарии создали мобильное приложение для путешествующих на поезде.

Туристы, которые самостоятельно планируют попутешествовать по Швейцарии на поезде, теперь могут воспользоваться мобильным приложением для организации поездки.

В нем есть восемь готовых маршрутов с популярными местами и достопримечательностями, пишет 34travel.

Механика простая: устанавливаешь приложение, включаешь геолокацию, выбираешь маршрут и стартуешь с ближайшего железнодорожного вокзала. Каждое путешествие включает чек-лист с местами для посещения, интересные факты и награды. Последние позже можно обменивать на специальные предложения от партнеров.

Приложение Grand Train Tour of Switzerland доступно в App Store и Google Play Store. Скачать его можно бесплатно.