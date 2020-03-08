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Папа Римский нарушил вековые традиции из-за коронавируса

Папа Римский нарушил вековые традиции из-за коронавируса
16:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Папа Римский Франциск обратился к верующим с воскресной проповедью при помощи интернет-трансляции.

Папа Римский Франциск с целью избежать распространения коронавируса впервые обратился с воскресной проповедью к верующим не из Апостольского дворца, а при помощи интернет-трансляции, сообщает агентство Associated press (AP).

AP отмечает, что такое решение было принято по запросу итальянских властей с целью безопасности: так, на площади Святого Петра перед Апостольским дворцом слушать папу Римского могут собраться до 40 тыс. человек.

Проповедь понтифика была записана в библиотеке Ватикана и транслировалась на экран, установленный на площади перед небольшим числом собравшихся.

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В проповеди папа Римский выразил солидарность с теми, кто страдает от коронавируса.

"Через молитву я близок к людям, кто страдает от нынешней эпидемии коронавируса", - сказал понтифик.

В свою очередь, отмечают западные СМИ, в Ватикане подтвердили, что понтифику пришлось нарушить вековые традиции и прибегнуть к современным технологиям в ходе выступления из-за запроса властей Италии.

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Как сообщалось, в субботу вечером число случаев Covid-19 в Италии превысило 5 тыс., более 230 человек скончались.

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Ватикан, Коронавирус, Франциск.
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