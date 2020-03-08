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"Открой ворота и освободись от этой ноши": Эрдоган обратился к Греции по поводу мигрантов

"Открой ворота и освободись от этой ноши": Эрдоган обратился к Греции по поводу мигрантов
16:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Эрдоган призвал власти Греции открыть границу и пустить сирийских мигрантов в Европу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обратился к Греции с призывом обеспечить беспрепятственный проход для иммигрантов, желающих перебраться с территории Турции в Европу.

"Греция! Я обращаюсь к тебе... открой ворота и освободись от этой ноши", - приводят западные СМИ слова Эрдогана, сказанные на выступлении в Стамбуле.

"Пускай они (мигранты - ред.) идут в другие страны Европы", - добавил президент.

Также он напомнил, что в понедельник проведет переговоры в Брюсселе, посвященные миграционной проблеме.

"Я надеюсь, что я вернусь из Бельгии с другими (нежели нынешние - ред.) результатами", - сказал Эрдоган.

Турция запретила беженцам пересекать море, чтобы добраться до стран ЕС

Турция на прошлой неделе объявила об открытии границы с ЕС для мигрантов, поскольку она неспособна справиться с новой волной беженцев из Сирии. После этого тысячи людей хлынули к границе с Грецией.

Власти Греции, в свою очередь, начали принимать жесткие меры, чтобы не пустить нелегалов на свою территорию. Эта ситуация стала серьезным ударом по отношениям между Анкарой и странами ЕС.

Эрдоган: Соглашение Турции с ЕС по беженцам должно быть пересмотрено

Накануне Эрдоган отдал приказ береговой охране Турции пресекать попытки нелегальных иммигрантов добраться до Греции через Эгейское море из-за опасности этого маршрута.

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Мигранты, Греция, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган.
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