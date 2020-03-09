Премьер Италии о коронавирусе: Мы будем использовать массовую шоковую терапию

Новости мира:Конте призывает Европу применить решительные меры против коронавируса.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обещал применить "шоковую терапию" для сдерживания распространения в стране коронавируса Covid-19 и призвал страны Европы к решительным действиям в этом направлении.

По состоянию на понедельник, число инфицированных в Италии достигло 7375 человек при 366 случаях летального исхода.

В интервью газете La Repubblica Конте сказал: "Мы будем использовать массовую шоковую терапию. Чтобы выйти из этой чрезвычайной ситуации, мы будем использовать все людские и экономические ресурсы".

Конте также заявил, что жесткие лимиты заимствований в Евросоюзе должны быть ослаблены, чтобы дать больше пространства для фискального маневра, и что гибкость, предусмотренная бюджетными правилами ЕС, должна использоваться в полном объеме.

"Европа не должна думать, что сможет противостоять экстраординарной ситуации обычными мерами", - подчеркнул итальянский премьер.