Французские меры по коронавирусу: В стране ограничат количество участников в массовых мероприятиях

Новости мира:Во Франции из-за коронавируса ограничат количество участников во всех массовых мероприятиях.

До 15 апреля на всех массовых мероприятиях во Франции будут действовать ограничения по количеству участников.

Как сообщила министр спорта страны Роксана Марасиняню, участвовать в массовом мероприятии смогут не более одной тысячи человек, сообщает Get French Football News.

"На стадионе может находиться не более тысячи человек. Или клубы решат продавать до 1000 билетов, или матчи будут проходить "за закрытыми дверями" или, при необходимости, вообще откладываться", - заявила Марасиняню.

По ее словам, эти ограничения решено ввести после консультации с европейскими партнерами с целью защиты граждан от распространения коронавируса.

Как сообщалось ранее, 27 марта на арене "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени должен состояться товарищеский футбольный матч между национальными сборными Франции и Украины.