В Черновцах госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

Новости Украины:Сейчас в Черновицкой области госпитализированы семь человек, которых проверяют на наличие COVID-19.

В Черновцах сегодня медики госпитализировали еще одного мужчину с подозрением на инфицирование новым коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

В ОГА отмечают, что пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19.

Как сообщалось ранее, 3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного. Позже врачи госпитализировали также жену черновчанина. Сейчас у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.

7 марта в инфекционное отделение областной больницы в Черновцах был госпитализирован еще один мужчина с подозрением на инфицирование коронавирусом, сейчас медики ожидают результаты теста на COVID-19.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил усиленный план борьбы с распространением нового коронавируса в Украине.