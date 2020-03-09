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Сын и отец: В Албании зарегистрировали первые два случая коронавируса

Сын и отец: В Албании зарегистрировали первые два случая коронавируса
18:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Медики в Албании зафиксировали первые два случая заражения на коронавирус.

Министерство здравоохранения Албании сообщило о первых подтвержденных случаях нового коронавируса в стране.

Об этом сообщает РТС.

"Отец и сын, которые вернулись в Тирану из Флоренции, стали первыми лицами-носителями коронавируса в Албании", - говорится в сообщении.

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Отцу 54 года, а сыну - 28 лет.

В министерстве здравоохранения Албании отметили, что пока оба они в стабильном состоянии и не имеют осложнений.

Как сообщалось, случаи коронавируса Covid-19 зафиксированы во всех странах Евросоюза, кроме Кипра.

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Среди стран европейского региона, которые не входят в ЕС, инфицированных Covid-19 в данное время нет в Черногории и Турции.

Как известно, по состоянию на утро 9 марта зарегистрирован 110 041 случай заболевания Covid-19, из которых 3825 закончились летально, выздоровели 62 053 человека.

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Албания, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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