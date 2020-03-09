Коронавирус в Украине: ВОЗ пришлет врача в Черновцы

Новости Украины:В Черновцы приедет врач ВОЗ для осмотра заболевшего коронавирусом.

В Черновцы 11 марта приедет врач Всемирной организации здравоохранения, который осмотрит больного коронавирусом и определит, правильно ли его лечат.

Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Всемирная организация здравоохранения всегда делегирует своих представителей в страну, в которой обнаружен больной коронавирусом. В их делегацию входит и специалист, который отвечает именно за клинику, то есть правильно ли лечат больного коронавирусом. Мы попросили, чтобы именно этот специалист приехал в Черновцы, осмотрел больного и проверил правильность назначенного лечения", - сказала Гусак.

Таким образом, наши медики хотят снять определенное напряжение в обществе и возможное недоверие близких больного к украинским врачам.

"В данный момент состояние пациента, у которого обнаружили коронавирус, стабильное. Температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градуса. Он получает адекватное лечение в соответствии со всеми протоколами ВОЗ", - добавила областная чиновница.

Также она сообщила, что больному сделали повторный тест на коронавирус, который также дал положительный результат. Это означает, что пациент до сих пор болен, и в его организме присутствует этот вирус.

"Согласно протоколам, инфицированному будут еще несколько раз проводить тесты. Лишь после того, как два теста подряд покажут отрицательный результат на коронавирус, можно будет говорить, что человек выздоравливает", - отметила Наталья Гусак.

Как сообщалось ранее, 3 марта в Украине подтвердили первый случай Covid-2019. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновцов, который с женой вернулся из Италии. Черновчанина госпитализировали в инфекционное отделение.

По состоянию на 9 марта в мире зарегистрирован 110 041 случай заражения Covid-19, 3825 человек умерли, 62 053 - выздоровели.