Скачать
Понедельник, 09.03.2020
Коронавирус в Украине: ВОЗ пришлет врача в Черновцы
Коронавирус в Украине: ВОЗ пришлет врача в Черновцы
Зампредседателя фракции "Слуга народа" об Авакове: Вечных людей нет нигде
Кравчук об Авакове: Вечных людей нет нигде
"Твои дни сочтены": Моуриньо угрожал Фреду в МЮ
"Твои дни сочтены": Моуриньо угрожал Фреду в МЮ
В кожаном красном: звезда "Тихого места" посетила премьеру фильма (Фото)
Эмили Блант на премьере фильма "Тихое место 2" (Фото)

Коронавирус в Украине: ВОЗ пришлет врача в Черновцы

Коронавирус в Украине: ВОЗ пришлет врача в Черновцы
18:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Черновцы приедет врач ВОЗ для осмотра заболевшего коронавирусом.

В Черновцы 11 марта приедет врач Всемирной организации здравоохранения, который осмотрит больного коронавирусом и определит, правильно ли его лечат.

Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Всемирная организация здравоохранения всегда делегирует своих представителей в страну, в которой обнаружен больной коронавирусом. В их делегацию входит и специалист, который отвечает именно за клинику, то есть правильно ли лечат больного коронавирусом. Мы попросили, чтобы именно этот специалист приехал в Черновцы, осмотрел больного и проверил правильность назначенного лечения", - сказала Гусак.

Таким образом, наши медики хотят снять определенное напряжение в обществе и возможное недоверие близких больного к украинским врачам.

Вернулись из Италии: в Москве нашли еще троих инфицированных коронавирусом

"В данный момент состояние пациента, у которого обнаружили коронавирус, стабильное. Температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градуса. Он получает адекватное лечение в соответствии со всеми протоколами ВОЗ", - добавила областная чиновница.

Также она сообщила, что больному сделали повторный тест на коронавирус, который также дал положительный результат. Это означает, что пациент до сих пор болен, и в его организме присутствует этот вирус.

"Согласно протоколам, инфицированному будут еще несколько раз проводить тесты. Лишь после того, как два теста подряд покажут отрицательный результат на коронавирус, можно будет говорить, что человек выздоравливает", - отметила Наталья Гусак.

Коронавирус посеял хаос в тюрьмах Италии: не менее шести погибших (Фото)

Как сообщалось ранее, 3 марта в Украине подтвердили первый случай Covid-2019. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновцов, который с женой вернулся из Италии. Черновчанина госпитализировали в инфекционное отделение.

По состоянию на 9 марта в мире зарегистрирован 110 041 случай заражения Covid-19, 3825 человек умерли, 62 053 - выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черновцы, ВОЗ, Коронавирус, Наталья Гусак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какую миссию уготовила вам судьба: древний китайский тест "Ханьцзы"
02 Резкое оживление на рынке недвижимости в Киеве: в чем причины и что покупают
03 Коалиция с ОПЗЖ: в "Слуге народа" дали комментарий
04 В Сирии произошло масштабное ДТП: 32 погибших, более 70 раненых
05 Кашель как рукой снимет: что нужно пить при простуде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус наступает: Ватикан закрывает музеи
Коронавирус наступает: Ватикан закрывает музеи
&quot;Хорошо для потребителей&quot;: Трампа обрадовал обвал цен на нефть
"Хорошо для потребителей": Трампа обрадовал обвал цен на нефть
В Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение
В Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение
Умер звезда &quot;Игры престолов&quot; и &quot;Звездных войн&quot;
Умер звезда "Игры престолов" и "Звездных войн"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь