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В ЕС работают над улучшением конкурентоспособности на мировом рынке

В ЕС работают над улучшением конкурентоспособности на мировом рынке
08:57 Сегодня Телеграф

Новости мира:Европейская комиссия представила новую промышленную стратегию ЕС.

Новая промышленная стратегия ЕС призвана подготовить европейскую индустрию к вызовам будущего, чтобы обеспечить ее конкурентоспособность на мировом рынке.

Об основных положениях стратегии информирует сайт Еврокомиссии.

"Еврокомиссия представила новую стратегию, которая призвана помочь европейской промышленности быть лидером трансформации в направлении достижения целей климатической нейтральности и цифрового развития. Стратегия ставит целью повысить конкурентоспособность Европы и укрепить ее стратегическую автономию во времена геополитических сдвигов и роста глобальной конкуренции", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, промышленная стратегия ставит целью реализацию триединой задачи: поддержание глобальной конкурентоспособности ЕС на внутреннем рынке и в глобальном измерении, превращение Европы в климатически нейтральный континент до 2050 года и определение ее цифрового будущего.

В частности, стратегия предусматривает создание Плана действий для защиты интеллектуальной собственности, который призван укрепить технологический суверенитет Европы и создать четкие правовые условия для "зеленой" и цифровой трансформации.

Еще одно важное направление - уточнение правил конкуренции как на внутреннем рынке, так и в глобальном измерении, включая меры предотвращения недобросовестной конкуренции. К середине 2020 года Еврокомиссия утвердит "Белую книгу", которая позволит бороться с разрушительным эффектом для единого рынка от иностранных субсидий и определит параметры внешней участия в программах европейского государственного заказа. Работа должна быть завершена созданием правового инструмента для иностранных субсидий уже в 2021 году. В то же время ЕС будет продолжать поддержку глобальных правил в отношении промышленных субсидий в рамках ВТО и принципа взаимности с третьими странами в политике государственных заказов.

Масштабные мероприятия будут проводиться для модернизации декарбонизации промышленного производства, повышения его энергоэффективности и для поставки низкоуглеродных видов энергии по конкурентной цене. Достижению этой цели будет способствовать создание "Чистого водородного альянса", который будет предлагать новую основу для использования чистой энергии и соответствующей перестройки промышленных платформ и секторов.

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Стратегическая автономия ЕС предусматривает уменьшение зависимости от критически важного сырья, развитие стратегической цифровой инфраструктуры и соответствующих ключевых технологий.

Для реализации задач промышленной стратегии к сентябрю 2020 года должен быть создан так называемый Промышленный форум ЕС, который будет технологической платформой, открытой для представителей промышленности, в том числе средних и малых предприятия и социальных партнеров.

Еще две инициативы в обновленном пакете промышленной политики будут касаться стратегии развития малых и средних предприятий и создания благоприятных условий для их деятельности на внутренних и внешних рынках Евросоюза, а также перспектив развития единого рынка ЕС в интересах как производителей, так и потребителей.

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ЕС, Еврокомиссия, Промышленность, Стратегия.
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