Коронавирус "убил" первого бельгийца

Новости мира:В Бельгии зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса.

Министр здравоохранения Бельгии Магги Де Блок объявила в среду в Брюсселе о первом случае смерти от коронавируса.

"Несмотря на качественное лечение, осуществленное медицинскими бригадами, пациент 90 лет скончался", - сообщила федеральный министр в коммюнике.

Накануне были приняты дополнительные меры по борьбе против коронавируса в Бельгии, где во вторник зарегистрировали 267 идентифицированных вирусом Covid-19.

Как известно, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро среды, 11 марта, достигло 118 тыс. 23 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о числе инфицированных, скончавшихся и выздоровевших по всему миру.