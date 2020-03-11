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Среда, 11.03.2020
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Коронавирус "убил" первого бельгийца

Коронавирус "убил" первого бельгийца
11:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Бельгии зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса.

Министр здравоохранения Бельгии Магги Де Блок объявила в среду в Брюсселе о первом случае смерти от коронавируса.

"Несмотря на качественное лечение, осуществленное медицинскими бригадами, пациент 90 лет скончался", - сообщила федеральный министр в коммюнике.

Накануне были приняты дополнительные меры по борьбе против коронавируса в Бельгии, где во вторник зарегистрировали 267 идентифицированных вирусом Covid-19.

В Грузии коронавирусом Covid-19 заразился ребенок

Как известно, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро среды, 11 марта, достигло 118 тыс. 23 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о числе инфицированных, скончавшихся и выздоровевших по всему миру.

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Бельгия, Эпидемия, Смерть, Вирус, Коронаирус.
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