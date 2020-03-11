В Ирландии от коронавируса умер первый человек

Первый летальный исход в результате заражения новым типом коронавируса COVID-19 зафиксирован в среду на территории Ирландии, сообщают европейские СМИ.
Информации о личности не приводится.
"Мы продолжаем предпринимать действия для того, чтобы остановить передачу вируса (от одного человека к другому - ред.)", - сказал главный врач при министерстве здравоохранения Ирландии Тони Холомэн.
В Ирландии насчитывается 34 случая заражения коронавирусом.
В общем, по состоянию на среду в мире подтверждено 121545 случаев коронавируса, смертей - 4373, выздоровели 66236 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально объявила пандемию коронавируса.