Скачать
Среда, 11.03.2020
Украина на карантине: опубликовано решение Кабмина
Украина на карантине: опубликовано решение Кабмина
КС признал частично неконституционной судебную реформу Зеленского
КС признал частично неконституционной судебную реформу Зеленского
Официально: Усик и Чисора проведут бой в Лондоне
Официально: Усик и Чисора проведут бой в Лондоне
Судьба Харви Вайнштейна: похотливому продюсеру дали срок
Судьба Харви Вайнштейна: похотливому продюсеру дали срок

В Ирландии от коронавируса умер первый человек

В Ирландии от коронавируса умер первый человек
21:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Ирландии сообщили о первой смерти пациента с коронавирусом.

Первый летальный исход в результате заражения новым типом коронавируса COVID-19 зафиксирован в среду на территории Ирландии, сообщают европейские СМИ.

Информации о личности не приводится.

"Мы продолжаем предпринимать действия для того, чтобы остановить передачу вируса (от одного человека к другому - ред.)", - сказал главный врач при министерстве здравоохранения Ирландии Тони Холомэн.

В Ирландии насчитывается 34 случая заражения коронавирусом.

Украина на карантине: опубликовано решение Кабмина

В общем, по состоянию на среду в мире подтверждено 121545 случаев коронавируса, смертей - 4373, выздоровели 66236 человек.

 Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально объявила пандемию коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ирландия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
02 Украина вводит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
03 Пятница 13 в марте: три главных предостережения для каждого Знака Зодиака
04 Чрезвычайно богаты на питательные вещества: польза фиников для организма
05 Конец ретроградного Меркурия 11 марта: прогнозы астрологов для Знаков Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
Госдеп США: РФ нарушает права человека в Украине
Госдеп США: РФ нарушает права человека в Украине
Минобразования вводит карантин во всех учебных заведениях
Минобразования вводит карантин во всех учебных заведениях
Какое чувство движет Вами: психологический тест
Какое чувство движет Вами: психологический тест
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь