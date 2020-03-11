В Ирландии от коронавируса умер первый человек

Новости мира:Власти Ирландии сообщили о первой смерти пациента с коронавирусом.

Первый летальный исход в результате заражения новым типом коронавируса COVID-19 зафиксирован в среду на территории Ирландии, сообщают европейские СМИ.

Информации о личности не приводится.

"Мы продолжаем предпринимать действия для того, чтобы остановить передачу вируса (от одного человека к другому - ред.)", - сказал главный врач при министерстве здравоохранения Ирландии Тони Холомэн.

В Ирландии насчитывается 34 случая заражения коронавирусом.

В общем, по состоянию на среду в мире подтверждено 121545 случаев коронавируса, смертей - 4373, выздоровели 66236 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально объявила пандемию коронавируса.