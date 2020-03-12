В Польше за сутки медики зафиксировали увеличение количества зараженных в два раза

Новости мира:В Польше за прошедшие сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось почти вдвое.

За последние сутки количество зараженных коронавирусом в Польше возросло с 26-ти до 47-ми человек.

По оценкам министра здравоохранения Польши Лукаша Шумовского, через неделю количество зараженных вирусом Covid-19 в Польше может достичь около тысячи человек.

“В общем, имеем 47 случаев заражения коронавирусом”, - сообщило в Twitter министерство здравоохранения Польши.

Как подчеркнули в министерстве, два из трех последних случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Ряшеве Подкарпатского воеводства (административно граничит с Львовской областью - ред.), в один - в Познани на западе страны.

Состояние нескольких зараженных тяжелое.

По состоянию на 12 марта, заражение коронавирусом зафиксировано в большинстве регионов Польши.

С подозрением на заражение коронавирусом в польских больницах находятся 220 человек, 1055 человек - на домашнем карантине, а почти 10 000 - под эпидемиологическим надзором. Как сообщил заместитель министра внутренних дел РП Павел Шефернакер, полиция проверяет лиц, которые находятся на карантине дома, не нарушают ли они этот режим.

Как сообщил 12 марта в эфире телеканала TVN24 министр здравоохранения Польши Шумовский, через неделю количество зараженных в Польше может достичь около тысячи человек.

По сообщению представителя Пожарной службы РП Кшиштофа Баторского, польские спасатели, работающие на 60 пунктах контроля, за двое суток проверили температуру у более 40 тыс. человек, пересекающих польскую границу.