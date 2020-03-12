Чрезвычайное положение: в Чехии ввели пограничный контроль

Новости мира:В стране вводят ряд ограничений для граждан Чехии и иностранцев.

В Чехии вслед за Венгрией и Словакией объявили чрезвычайное положение на 30 дней в связи с угрозой коронавируса.

Об этом сообщает МИД Чехии.

"По предложению министра внутренних дел правительство Чехии утвердило чрезвычайное положение на всей территории Чешской Республики. Чрезвычайное положение объявляется с сегодняшнего дня с 14:00 на 30 дней", - говорится в заявлении.

Кроме того, из-за коронавирусной инфекции правительство страны запретило иностранцам из стран высокого риска въезжать в Чехию. К таким странам относятся, в частности, Австрия и Германия, заявили сегодня на пресс-конференции премьер-министр Андрей Бабиш и вице-премьер-министр Ян Гамачек. Чешское правительство также запретило поездки в эти страны гражданам Чехии за исключением водителей и спасателей.

По словам премьер-министра Чехии, в стране насчитывается 96 случаев заражения вирусом. Анализы еще 143 человек проверяют в 13 лабораториях.

По состоянию на 16.00 12 марта, по данным Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, в мире в целом инфицировано этим вирусом 127863 человек умерли от него 4718 человек, а число тех, кто выздоровел, составляет 68310.

В Украине пока подтвержден лишь 1 случай заражения новым типом коронавируса (в Черновцах). Однако с 12 марта по всей стране введен карантин.

11 марта ВОЗ официально признала коронавирус глобальной пандемией.