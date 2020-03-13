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Смертельный коронавирус: в Молдове объявлен "красный код"

Смертельный коронавирус: в Молдове объявлен "красный код"
22:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Молдове ввели "красный код" угрозы.

В Молдове объявлен "красный код" угрозы в связи с опасностью распространения коронавируса. Такое решение принято в пятницу на заседании Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику сообщил после заседания комиссии, что было принято решение ввести высший уровень опасности, чтобы "максимально предотвратить распространение опасной болезни".

"Мы принимаем упреждающие меры. Ситуация не критическая, но очень серьезная. Лучше перестраховаться, чем недоработать. Береженного Бог бережет", - сказал Кику.

В условиях "красного уровня" будут приняты следующие меры:

- приостановка деятельности некоторых пунктов пересечения государственной границы на молдавско-румынской и молдавско-украинской границе;

- приостановка международных перевозок автомобильным транспортом людей по регулярным и нерегулярным маршрутам, а также курсирование железнодорожного транспорта в/из Республики Молдова.

- прекращение регулярных авиарейсов с Италией, Испанией, Францией, начиная с 15 марта 2020 года, в 00:00.

- прекращение регулярных авиарейсов с Австрией, Бельгией, Чехией, Кипром, Германией, Ирландией, Великобританией, Польшей, Португалией, Румынией, начиная с 16 марта 2020 года, в 00:00.

- запрет авиаперевозчикам на посадку пассажиров, прибывающих в Республику Молдова с пересадкой из Италии, Испании, Франции, Германии, Китая, Ирана и Южной Кореи.

- запрет на перевозку авиакомпаниями лиц иного гражданства, чем граждане Молдавии, прибывающие в Республику Молдова.

Исключения составляют лица без гражданства и иностранные граждане, имеющие вид на жительство или разрешение на жительство в Республике Молдова.

Решение действительно до 31 марта 2020 года с возможностью продления.

Авиакомпании обязаны предоставлять данные о пассажирах с дополнительным указанием мест по завершении формальностей посадки пассажиров с конечным пунктом назначения в Республике Молдова.

Местные органы государственной власти, администраторы развлекательных и увеселительных заведений, спортивных залов, спортивных центров, бассейнов, фитнес-залов, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев и других заведений обеспечат отмену мероприятий, в том числе в местах отдыха и досуга на территории Республики Молдова до 01.04.2020.

Менеджеры, директора, владельцы пассажирских транспортных компаний (автобусы, троллейбусы, маршрутки, такси и другие средства городского и междугородного пассажирского транспорта), независимо от формы собственности, будут обеспечивать гигиену и дезинфекцию транспортных единиц после каждого рейса и на конечных станциях.

До 31.03.2020 отменены все религиозные собрания (службы) на всей территории Молдовы.

Еще с 11 марта приостановлено сообщение с Италией, закрыты все учебные и детские дошкольные учреждения. В субботу закрывается центральный рынок Кишинева и другие рынки. Отменены все культурные, развлекательные мероприятия и спортивные соревнования, отложено начало чемпионата Молдовы по футболу. Запрещено собираться в количестве более 50 человек. Парламент ввел жесткие штрафы за нарушение противоэпидемических правил гражданами и экономическими агентами.

В пятницу в Молдовы подтверждено еще два случая заражения коронавирусом. Таким образом, всего с 7 марта зарегистрировано 8 случаев. Все заболевшие вернулись из Италии в конце февраля - начале марта. Случаев передачи вируса внутри страны пока зарегистрировано не было.

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Молдова, Коронавирус.
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