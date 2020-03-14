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Дания закрывает границы для иностранцев

Дания закрывает границы для иностранцев
09:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Дании закрывают на месяц границы для иностранцев из-за коронавируса.

Власти Дании решили временно не пускать иностранцев на свою территорию, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Границы будут закрыты c 14 марта до 14 апреля. О таких мерах в пятницу объявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции в Копенгагене.

Власти Дании осознают, что закрытие границ приведет к негативным последствиям для бизнеса и для жителей Дании, но ситуация демонстрирует, что такие решения оправданы, отметила Фредериксен.

"Мы видим, как ситуация в Италии стала катастрофической. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы мы справились с этой ситуацией по-другому", - сказала она.

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Датчане, находящиеся за границей, смогут беспрепятственно вернуться домой. Также в страну все еще разрешен ввоз продуктов и лекарств.

Министерство иностранных дел Дании ранее рекомендовало гражданам страны не выезжать за ее пределы без необходимости.

"Вы не должны выезжать (из Дании - ред.), если в этом нет крайней необходимости. Если вы уже находитесь за границей, вы должны вернуться как можно раньше", - заявил глава МИД Дании Йеппе Кофод.

В Дании коронавирусом больны более 800 человек.

Напомним, по состоянию на 14 марта, в мире насчитывалось 140 тыс. 730 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 5,373 тыс., поправились более 70 тыс. человек

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Дания, Европа, Коронавирус, Covid-19, Власти Дании.
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