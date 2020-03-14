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Режим ЧС в Испании: гражданам запретят передвижение по стране

Режим ЧС в Испании: гражданам запретят передвижение по стране
17:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Жителям Испании из-за коронавируса разрешат выходить на улицу только для работы, покупок и в случае форс-мажора.

Правительство Испании готовится подписать распоряжение, значительно ограничивающее передвижения граждан страны на фоне коронавируса, сообщает в субботу газета El Pais.

Власти планируют запретить все передвижения граждан по стране, кроме необходимых. К числу необходимых правительство относит поездки на работу и походы в магазин за продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости. Также гражданам разрешат выходить на улицу в случае форс-мажоров.

Совет министров Испании, по данным газеты El Mundo, намерен утвердить это распоряжение на экстренном заседании, которое сейчас проходит в Мадриде.

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Ограничения будут действовать в рамках режима ЧС, который в стране введут на две недели, сообщает агентство Associated Press.

По состоянию на субботу в Испании выявлены более 5,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 130 человек скончались.

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Власти нескольких регионов, в частности, Мадрида, где больше всего заболевших, ранее самостоятельно предпринимали меры по борьбе с коронавирусом. Они закрывали все магазины, кроме продуктовых и аптек, и прерывали учебу в школах и университетах.

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Испания, Пандемия, Коронавирус.
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