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Визит президента Польши в Украину под угрозой срыва

Визит президента Польши в Украину под угрозой срыва
15:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Визит президента Польши в Украину может не состояться в связи с распространением коронавируса.

Президент Польши Анджей Дуда в апреле, в 80-ю годовщину Катынского преступления, планировал поездку в Украину на одно из катынских кладбищ. Однако в связи с распространением коронавируса этот визит может не состояться.

Об этом Дуда заявил в эфире Polsat News.

"Конечно, у нас был план уехать чуть позже в Украину, в годовщину Катынского преступления, и там на так называемых катынских кладбищах зажечь лампадки, возложить цветы и помолиться на могилах убитых польских офицеров и служащих. Но именно в Украине, а не России. Однако учитывая нынешнюю ситуацию (распространение коронавируса - ред.), никто не может сказать, будут ли эти планы реализованы", - отметил Дуда.

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Как сообщалось, вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский ранее информировал, что Дуда планирует 13 апреля быть в Харькове на Катынском кладбище.

Глава польского правительства Петр Мюллер в субботу в радио ZET сообщил, что решение о том, польская делегация во главе с премьер-министром Матеушом Моравецким уедет 10 апреля в Смоленск и Катынь будет приниматься на следующей неделе. Он не исключил, что визит может быть отменено, в частности из-за ограничений авиасообщения из-за коронавируса.

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В Польше в этом году отмечают 80-летие Катынского преступления и 10-летия Смоленской катастрофы.

Как известно, по решению высшего руководства СССР от 5 марта 1940 года было расстреляно около 22 тыс. поляков, которых похоронили в массовых могилах возле Катыни, Твери, Харькова и в Быковне. Они были захвачены в плен и вывезены вглубь СССР после оккупации территории Польши в сентябре 1939 года. В частности, в районе Пятихатки на окраине Харькова похоронены более 3,8 тыс. поляков так называемого катынского списка.

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10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском погибли 96 граждан Польши, среди них - президент Лех Качиньский, которые направлялись в Россию на 70-летие Катынского преступления.

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Украина, Польша, Коронавирус, Анджей Дуда.
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