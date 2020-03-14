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Закрытие границ: смогут ли украинцы вернуться домой

Закрытие границ: смогут ли украинцы вернуться домой
15:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГПСУ

Новости Украины:В правительстве рассказали, как украинцам пересечь границу после ее закрытия.

После закрытия границ украинские граждане смогут въехать в Украину, но должны будут пройти температурный скрининг и при необходимости - обсервацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"16 марта с 00:01 будет запрещен въезд иностранным гражданам на 2 недели, тем, кто не имеет право на постоянное или временное проживание в Украине", - говорится в сообщении.

По информации правительства, в Украину могут въехать иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине.

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"Могут ли украинские граждане въехать в Украину? Могут. В пунктах пересечения границы проводится температурный скрининг. По возвращение из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, при наличии симптомов, украинцы будут проходить обсервацию", - добавили в Кабмине.

Также отмечается, что никаких ограничений по времени для украинцев для возвращения домой нет.

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Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по итогам заседания СНБО относительно ситуации с коронавирусом сообщил, что с 00:01 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, исключением могут быть иностранцы, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Украине.

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Кабмин, ГПСУ, Коронавирус.
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