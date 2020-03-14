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Коронавирус "помог" решить политический кризис в Румынии

Коронавирус "помог" решить политический кризис в Румынии
19:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Telegraf-EPA

Новости мира:В Румынии из-за коронавируса срочно утвердили новое правительство.

Румынские депутаты утвердили новое правительство во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном, отложив политические разногласия, чтобы дать ему полномочия противостоять распространению коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Оппозиционные силы выразили недоверие идентичному составу правительства в прошлом месяце", - говорится в сообщении.

Срочность утверждения нового кабинета министров стала актуальной днем ранее, когда Орбан и ряд его министров самоизолировались на карантин после контакта с членами партии, у которых обнаружили коронавирус. Хотя наличие вируса у самого Орбана и его министров не подтвердили, они оставались в изоляции.

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"Румынии нужно стабильное правительство со всеми доступными правовыми инструментами для борьбы с непредсказуемой эволюцией коронавирус", - сказал Орбан в электронном письме.

"Вскоре будет одобрен план борьбы со всеми экономическими рисками, которые вызвал вирус".

Сейчас в черноморской стране есть 99 подтвержденных случаев коронавируса. Хотя чиновники закрыли школы и прекратили рейсы из Италии, самую большую обеспокоенность вызывает то, что более миллиона румын, которые живут там, могут вернуться домой на Пасху.

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Законодатели голосовали небольшими группами и опрашивали кандидатов в министры через телефонную конференцию. Хотя правящая Либеральная партия настаивала на проведении досрочных выборов, она отказалась от этого плана после обострения вспышки коронавируса. Сейчас она планирует оставаться у власти до плановых общих выборов осенью.

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Румыния, Коронавирус, Людовик Орбан.
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