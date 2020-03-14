Кулеба об эвакуации из Италии: Сейчас люди еще находятся в хаотическом состоянии

Новости Украины:У МИД будет информация о количестве украинцев, которые хотят эвакуироваться из Италии уже во вторник.

У Министерства иностранных дел будет информация о количестве украинцев, которые хотят эвакуироваться из Италии 17 марта.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга по результатам заседания правительства.

"За последние два дня мы фиксируем увеличение регистрации и обращений, но сейчас люди еще находятся в хаотическом состоянии. То есть, кто-то пытается уехать, кто-то принимает решение выезжать или не выезжать. Мы будем иметь точные цифры по состоянию на 17-е число. Я готов буду ими поделиться", - сказал Кулеба.

Как сообщалось ранее, в Украине на сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, один - с летальным исходом.

Кабмин временно запретил въезд в Украину иностранцев и закрыл международное регулярное пассажирское сообщение.

Так, принятым решением предусмотрено: временно закрыть с 00 ч. 00 мин. 17 марта 2020 года по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запретить с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года по 3 апреля пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).