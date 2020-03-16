В Чехии ввели строгий карантин из-за карантина

Новости мира:В Чехии из-за пандемии коронавируса объявили строгий карантин на всей территории страны.

Власти Чешской Республики объявили о максимально строгих мерах противодействия распространению коронавируса.

Об этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил поздно вечером в воскресенье на брифинге после заседания специальной правительственной группы, передает корреспондент Укринформа.

«Мы решили ограничить свободное передвижение людей в стране, начиная с полуночи 16 марта до 6 утра 24 марта», - отметил Бабиш.

Выходить в это время можно будет исключительно по делам работы и ухода за близкими, а также за необходимыми покупками. За нарушение индивидуального карантина предусмотрены большие штрафы.

В общественных местах люди должны соблюдать дистанцию между собой не менее двух метров. Правительственные структуры смогут оказывать услуги только с понедельника по среду максимум три часа.

Начиная с понедельника всем иностранцам будет запрещен въезд в Чехию, а чехам – выезд за границу.

«Мы стараемся минимизировать межличностные контакты. Это не комендантский час или домашний арест», - подчеркнул министр внутренних дел Ян Гамачек.

Он также проинформировал, что поддерживать порядок полиции будут помогать более 2000 военных и 400 таможенников.

Таким образом, Чехия стала четвертой европейской страной (после Италии, Испании и Австрии), которая существенно ограничила передвижение граждан.

По последним данным, в Чехии подтвержден 231 случай инфицирования коронавирусом.