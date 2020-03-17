В Германии власти ограничили работу церквей, баров и борделей

Новости мира:Приняв меры по коронавирусу власти Германии ограничили работу общественных заведений.

Правительство Германии расширяет ограничения из-за коронавируса COVID-19.

Согласно распоряжению, закрываются церкви, все второстепенные магазины, бары, клубы, театры, музеи и бордели. Рестораны и другие заведения общественного питания будут открыты с 6:00 до 18:00.

Также продолжают работать продуктовые магазины, рынки, банки, аптеки и службы доставки.

Новые ограничения направлены на "дальнейшее ограничение социальных контактов в общественных местах в ответ на эпидемию коронавируса в Германии", пишет Reuters.

Как сообщалось ранее, В США самые крупные технологические компании-гиганты вместе активно противодействуют дезинформации о COVID-19.