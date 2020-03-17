Семь технологических гигантов США вместе борются с фейками о коронавирусе

Новости мира:В США самые крупные технологические компании-гиганты вместе активно противодействуют дезинформации о COVID-19.

Американские технологические гиганты заявили, что вместе работают по противодействию дезинформации о коронавирусе (Covid-19).

Об этом говорится в совместном заявлении Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter и YouTube.

"Мы тесно сотрудничаем над усилиями по реагированию на Covid-19. Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, а также совместного противодействия мошенничеству и распространению дезинформации в отношении вируса, размещаем достоверный контент в наших сетях, а также представляем важную новую информацию в координации с государственными управлениями здравоохранения по всему миру", - говорится в документе.

Указанные компании призывают и другие фирмы присоединиться к их усилиям.

Ранее Facebook заявил, что будет давать бесплатную рекламу ВОЗ для борьбы с дезинформацией о коронавирусе, а видеохостинг YouTube - что начинает некоторые ролики на эту тему размещать без монетизации.

По состоянию на утро 17 марта, из-за введения карантина Укрзализныця временно прекращает перевозку пассажиров по Украине.