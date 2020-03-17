Скачать
Вторник, 17.03.2020
Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генпрокурором
Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генпрокурором
Карантин в Украине: с завтрашнего дня перестают курсировать поезда
Карантин в Украине: с завтрашнего дня перестают курсировать поезда
Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к футбольным фанатам
Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к футбольным фанатам
Народные приметы, традиции и обряды на 18 марта
Народные приметы, традиции и обряды на 18 марта

Семь технологических гигантов США вместе борются с фейками о коронавирусе

Семь технологических гигантов США вместе борются с фейками о коронавирусе
10:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В США самые крупные технологические компании-гиганты вместе активно противодействуют дезинформации о COVID-19.

Американские технологические гиганты заявили, что вместе работают по противодействию дезинформации о коронавирусе (Covid-19).

Об этом говорится в совместном заявлении Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter и YouTube.

"Мы тесно сотрудничаем над усилиями по реагированию на Covid-19. Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, а также совместного противодействия мошенничеству и распространению дезинформации в отношении вируса, размещаем достоверный контент в наших сетях, а также представляем важную новую информацию в координации с государственными управлениями здравоохранения по всему миру", - говорится в документе.

В США собираются провести испытания вакцины от COVID-19 на людях

Указанные компании призывают и другие фирмы присоединиться к их усилиям.

Ранее Facebook заявил, что будет давать бесплатную рекламу ВОЗ для борьбы с дезинформацией о коронавирусе, а видеохостинг YouTube - что начинает некоторые ролики на эту тему размещать без монетизации.

По состоянию на утро 17 марта, из-за введения карантина Укрзализныця временно прекращает перевозку пассажиров по Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Пропаганда, Компании, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский считает, что о доставке работников на работу должен позаботиться бизнес
02 Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
03 Коронавирус в Украине, меры по карантину, отстранение Сивохо: главные события 16 марта
04 Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг
05 "Слуга народа" считает, что Раде не стоит идти на карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
COVID-19: Верховная Рада приняла &quot;антикоронавирусные&quot; законы
Рада приняла "антикоронавирусные" законы
День памяти иконы Божией Матери &quot;Воспитание&quot;: дата, история и традиции праздника
День памяти иконы Божией Матери "Воспитание": дата, история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь