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Украинский Ан-124 доставил в Чехию из Китая медицинские средства (Видео)

Украинский Ан-124 доставил в Чехию из Китая медицинские средства (Видео)
06:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Украинский Ан-124 доставил в Чехию из Китая 100 тонн медицинского груза.

Украинский самолет Ан-124 доставил в Чехию из Китая 100 тонн медицинских средств противодействия коронавирусу.

Об этом в Facebook написал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

"Украинский красавец Ан-124 приземляется в аэропорту чешского u. Пардубице. Он доставил в Чехию из Китая 100 тонн медицинского груза, в частности маски, респираторы и т.п.", - написал дипломат.

Перебийнис добавил, что встречать украинский самолет прибыли премьер-министр, министр внутренних дел и министр обороны Чехии.

Напоминаем, в Китай вылетел военный самолет Ил-76. Он должен привезти в Украину медицинский груз, необходимый для борьбы с коронавирусной болезнью: лабораторные и экспресс-тесты, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое.

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Китай, Чехия, Коронавирус, Медицинские средства.
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