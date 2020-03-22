Украинский Ан-124 доставил в Чехию из Китая медицинские средства (Видео)

Новости мира:Украинский Ан-124 доставил в Чехию из Китая 100 тонн медицинского груза.

Украинский самолет Ан-124 доставил в Чехию из Китая 100 тонн медицинских средств противодействия коронавирусу.

Об этом в Facebook написал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

"Украинский красавец Ан-124 приземляется в аэропорту чешского u. Пардубице. Он доставил в Чехию из Китая 100 тонн медицинского груза, в частности маски, респираторы и т.п.", - написал дипломат.

Перебийнис добавил, что встречать украинский самолет прибыли премьер-министр, министр внутренних дел и министр обороны Чехии.

Напоминаем, в Китай вылетел военный самолет Ил-76. Он должен привезти в Украину медицинский груз, необходимый для борьбы с коронавирусной болезнью: лабораторные и экспресс-тесты, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое.