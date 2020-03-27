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Эвакуация украинцев: из Вены в Киев вылетели еще 128 пассажиров

Эвакуация украинцев: из Вены в Киев вылетели еще 128 пассажиров
14:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости мира:Из Вены в Киев вылетел самолет авиакомпании SkyUp рейса PQ5102 с 128 пассажирами на борту.

В Украину из Австрии вылетели 128 украинцев, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Вылетели. 128 пассажиров. В том числе двое перелетом Бангкок-Доха-Вена-Киев.

Симптомов и температуры ни у кого нет", - написал он в Facebook в пятницу.

Как сообщалось, Украина полностью прекращает регулярное пассажирское сообщение в полночь с 27 на 28 марта, однако останется возможность пересечь границу с Украиной пешком или на автомобиле.

МИД: Почти 95 тысяч украинцев вернулись на родину

Как сообщалось, к концу этих суток Украина закроет границы для всех пассажирских перевозок. Поэтому уже после полуночи в страну не удастся попасть ни самолетом, ни поездом, ни автобусом.

Граница будет закрыта и для тех украинцев, которые не успеют вернуться до конца пятницы. О них позаботятся дипломатические представительства и украинские общины за рубежом - заявил вчера президент Владимир Зеленский.

По последним данным, почти 14 тысяч украинских граждан за рубежом изъявили желание вернуться на Родину.

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Австрия, Вена, Коронавирус, Эвакуация украинцев.
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