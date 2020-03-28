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В Лондоне украли коллекцию оружия "легендарного" Джеймса Бонда

В Лондоне украли коллекцию оружия "легендарного" Джеймса Бонда
00:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:В столице Великобритании неизвестные украли коллекцию огнестрельного оружия Джеймса Бонда.

Коллекция оружия, которая использовалась на съемках фильмов о Джеймсе Бонде, похищена в столице Великобритании Лондоне.

Об этом сообщает The Guardian.

"Коллекция огнестрельного оружия, которое использовалось на съемках фильмов о Джеймсе Бонде, похищена из дома в Энфилде на севере Лондона", - говорится в сообщении.

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили на конец 2020 года

В частности, похищены пистолеты из фильма "Умри, но не сейчас", в котором роль агента 007 играл Пирс Броснан, "вальтер ППК" из фильма "Вид на убийство" и уникальный, полностью хромированный магнум из "Живи и дай умереть", в которых Бонда сыграл Роджер Мур.

Напоминаем, знаменитый голливудский актер Дэниел Крейг готовится к премьере новой части о Джеймсе Бонде. Из-за вспышки коронавируса в мире выход фильма перенесли на ноябрь 2020 года. Пока же актер активно дает интервью и уже признался, что больше не будет агентом 007.

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Все по теме:

Лондон, Джеймс Бонд, Оружие, Британия, Агент 007, Коллекция оружия.
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