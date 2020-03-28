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"У нас есть картошка": Лукашенко нашел замену гречке на время пандемии

"У нас есть картошка": Лукашенко нашел замену гречке на время пандемии
11:54 Сегодня Телеграф

Новости мира:Президент Беларуси Александр Лукашенко расказал, что ест по очереди рис, гречку и пшено.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал альтернативу гречке в период эпидемии смертельного коронавируса.

Видеозапись с высказыванием президента опубликована в Youtube-канале ОНТ.

"Не будет гречки – будем пшенную кашу есть. Вы сегодня какую кашу ели? Я пшенную", - рассказал Лукашенко.

Президент добавил, что ест по очереди рис, гречку и пшено. Также один раз в неделю в рационе белорусского лидера перловая каша.

"Не забывайте, что у нас картошка есть. Так что мы с голоду не умрем. Это точно", - заключил президент.

Как сообщалось,  Александр Лукашенко поделился советами по профилактике коронавируса.

Как сообщалось ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет посылать чартерные рейсы за теми белорусами, которые выехали из страны после предупреждений о коронавирусе.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Гречка, Картошка.
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