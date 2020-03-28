Скачать
Суббота, 28.03.2020
Аваков: Полиция имеет возможность отслеживать перемещения людей во время карантина, но об этом речь не идет
Аваков: Полиция имеет возможность отслеживать перемещения людей во время карантина, но об этом речь не идет
Коронавирус в Украине: В столице ОГА планирует закупить 46 аппаратов ИВЛ
Столичная ОГА закупит 46 аппаратов ИВЛ
УПЛ назвал лучшего игрока и тренера по итогам марта
УПЛ назвал лучшего игрока и тренера по итогам марта
Кинофестиваль "Молодость" переносится: новая дата
Кинофестиваль "Молодость" переносится: новая дата

Европейская эпидемия: В Британии уже более тысячи человек стали жертвами COVID-19

Европейская эпидемия: В Британии уже более тысячи человек стали жертвами COVID-19
16:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в мире медики в Британии зарегистрировали уже более 1000 случаев смерти от вируса.

Еще 260 человек умерли в Великобритании после положительного результата теста на коронавирус, в результате чего общее количество умерших в стране достигло 1 019.

Об этом сообщает Sky News.

Подавляющее большинство этих смертей, как указано - в Англии. По данным местных медиков, жертвам было от 33 до 100 лет. Все, кроме 13 из них, имели сопутствующие заболевания. 

В Испании новый рекорд смертности за сутки

Наибольшее количество смертей в одном районе произошло в округе Нацслужбы здравоохранения Англии Lewisham and Greenwich NHS Trust, где умерло 16 человек. 15 смертей были в больницах Университета Эпсома и Сент-Хелиера. 

Последние данные из Шотландии показывают еще 7 смертей там, в общей сложности 40.

И количество смертей в Уэльсе возросло до четырех, а общее количество там достигло 38.  

Фондовый рынок США закрылся падением

Еще два человека умерли в Северной Ирландии, в результате чего там погибло 15 человек.

Напомним:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Заболевание, Смерть, Карантин, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названо самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
02 Украина закрыла границы - что делать украинцам, которые не успели вернуться
03 У берегов Австралии началось массовое вымирание коралловых рифов (Фото)
04 Как определить, что иммунитет слабый?
05 На Землю обрушится невероятно сильная солнечная буря: дата
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Европейская эпидемия: В Британии уже более тысячи человек стали жертвами COVID-19
В Британии более тысячи человек стали жертвами COVID-19
Украина переходит на летнее время: не забудьте перевести часы
Летнее время: не забудьте перевести часы
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
Юлия Санина рассказала, как едва не развелась с мужем (Видео)
Юлия Санина рассказала, как едва не развелась с мужем (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь