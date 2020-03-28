Европейская эпидемия: В Британии уже более тысячи человек стали жертвами COVID-19

Еще 260 человек умерли в Великобритании после положительного результата теста на коронавирус, в результате чего общее количество умерших в стране достигло 1 019.
Об этом сообщает Sky News.
Подавляющее большинство этих смертей, как указано - в Англии. По данным местных медиков, жертвам было от 33 до 100 лет. Все, кроме 13 из них, имели сопутствующие заболевания.
Наибольшее количество смертей в одном районе произошло в округе Нацслужбы здравоохранения Англии Lewisham and Greenwich NHS Trust, где умерло 16 человек. 15 смертей были в больницах Университета Эпсома и Сент-Хелиера.
Последние данные из Шотландии показывают еще 7 смертей там, в общей сложности 40.
И количество смертей в Уэльсе возросло до четырех, а общее количество там достигло 38.
Еще два человека умерли в Северной Ирландии, в результате чего там погибло 15 человек.
Напомним:
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