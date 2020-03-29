В Польше растет количество зараженных от коронавируса

Новости мира:В Польше уже более 1,7 тыс. человек заболели коронавирусом.

В Польше количество зараженных коронавирусом превысило 1,7 тыс. человек, из которых 19 человек умерли.

Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения РП.

"Всего количество зараженных коронавирусом составляет 1717 человек, 19 из них умерли. Все случаи подтверждены положительными результатами тестов, в том числе и у умерших", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки в Польше сделано 4,1 тыс. тестов на выявление коронавируса, а в целом количество проведенных тестов превысило 42,5 тысячи.

В рамках акции "Полет домой" (#LOTdodomu) в воскресенье будет осуществлено 10 спецрейсов, которыми домой вернутся поляки из других стран, в частности из Сингапура, Перу, Мексики, стран Европы.

Напоминаем, по данным Worldmeters, в мире зафиксировано 678 905 случаев коронавируса, из них 31 767 летальних, 146 319 человек выздоровели.