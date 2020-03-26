Огромная очередь из украинцев: Что происходит на границе с Польшей (Видео)

На польско-украинской границе после того, как Польша частично закрыла пункты пропуска, образовалась огромная очередь из желающих вернуться в Украину.
В сети появилось видео, на котором можно увидеть ажиотаж на автомобильном пункте пропуска Дорогуск-Ягодин. Граждане Украины ждут, когда их впустят домой.
По словам очевидцев, огромные очереди на этом пропускном пункте собираются ежедневно.
Граждан Украины на границе отводят под навес, оформляют, после чего оставляют дожидаться автобусов.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.