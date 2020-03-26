Огромная очередь из украинцев: Что происходит на границе с Польшей (Видео)

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса и частичным закрытием украино-польских границ, образовалась большая очередь из граждан, жалающих вернутся на родину.

На польско-украинской границе после того, как Польша частично закрыла пункты пропуска, образовалась огромная очередь из желающих вернуться в Украину.

В сети появилось видео, на котором можно увидеть ажиотаж на автомобильном пункте пропуска Дорогуск-Ягодин. Граждане Украины ждут, когда их впустят домой.

По словам очевидцев, огромные очереди на этом пропускном пункте собираются ежедневно.

Граждан Украины на границе отводят под навес, оформляют, после чего оставляют дожидаться автобусов.

Напомним: