Горные козлы решили прогуляться по опустошенному городу Уэльса (Фото, Видео)

Новости мира:Животные наводнили центр города, поедая живые изгороди, бегая по улицам и заглядывая к людям в окна.

Пока жители валлийского Лландидно сидят по домам из-за карантина, в город пришли горные козлы.

Они гуляют по улицам, поедают цветы и бегают возле домов, сообщает ITV.

Обычно кашмирские козлы обитают на мысе Великий Орм. Скорее всего, сейчас они спустились, чтобы найти свежую траву.

Животные и раньше приходили в город, но лишь на его окраины — ведь боятся людей. Но теперь, когда улицы опустели, рогатые могут спокойно по ним передвигаться.

Власти города ничего не делают с животными. По их словам, такое появление нормально, особенно в это время года.

Жители тоже не против. Они уверены, что несколько потерянных цветов – это небольшая цена за возможность посмотреть на коз поближе.