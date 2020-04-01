Горные козлы решили прогуляться по опустошенному городу Уэльса (Фото, Видео)

Пока жители валлийского Лландидно сидят по домам из-за карантина, в город пришли горные козлы.
Они гуляют по улицам, поедают цветы и бегают возле домов, сообщает ITV.
Обычно кашмирские козлы обитают на мысе Великий Орм. Скорее всего, сейчас они спустились, чтобы найти свежую траву.
Monday goat update: they’re back. Again. And they dgaf. (H/t @86_leroy) pic.twitter.com/KoUmv08y59
— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020
Животные и раньше приходили в город, но лишь на его окраины — ведь боятся людей. Но теперь, когда улицы опустели, рогатые могут спокойно по ним передвигаться.
Власти города ничего не делают с животными. По их словам, такое появление нормально, особенно в это время года.
Жители тоже не против. Они уверены, что несколько потерянных цветов – это небольшая цена за возможность посмотреть на коз поближе.