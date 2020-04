Горные козлы решили прогуляться по опустошенному городу Уэльса (Фото, Видео)

Пока жители валлийского Лландидно сидят по домам из-за карантина, в город пришли горные козлы.

Они гуляют по улицам, поедают цветы и бегают возле домов, сообщает ITV.

Обычно кашмирские козлы обитают на мысе Великий Орм. Скорее всего, сейчас они спустились, чтобы найти свежую траву.

Monday goat update: they’re back. Again. And they dgaf. (H/t @86_leroy) pic.twitter.com/KoUmv08y59

— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020